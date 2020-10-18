Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге в одной из местных больниц скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом 18 октября сообщил ТК «Звезда» источник из близкого окружения чиновника.

Иван Имгрунт Yalta.rk.gov.ru

«Он (Иван Имгрунт — прим. ИА REGNUM) скончался в больнице сегодня в 17:45», — сказал источник.

По словам собеседника, причина смерти чиновника — тромбоз легочной артерии.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября глава Ялты Иван Имгрунт написал в социальной сети, что он попал в больницу, у него диагностирована пневмония.

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