Тегеран, , 17:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Ирана подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3890. Об этом, как передает ISNA, сообщила 18 октября глава департамента по связям с общественностью минздрава страны Сима Садат Лари.

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По ее данным, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превысило 530 тыс.

Лари добавила, что за минувшие 24 часа в Иране зафиксировали 252 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 30,3 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Иране за сутки от COVID-19 скончались более 260 пациентов.

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