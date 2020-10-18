Минск, , 17:00 — REGNUM 18 октября в Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 30 человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

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По данным центра, всего сотрудники правоохранительных органов задержали на протестных акциях в стране 35 активистов.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии девяти митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что 17 октября в Белоруссии было задержано 58 участников протестов, нарушивших законодательство о массовых мероприятиях.

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