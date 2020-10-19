Ульяновск, , 06:47 — REGNUM В лесах Ульяновской области будет усилено патрулирование для обеспечения пожарной безопасности. Причиной стали лесные пожары, сообщили ИА REGNUMM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти отмечают, что из-за засушливой и аномально тёплой погоды в регионе продолжают регистрировать травяные и лесные пожары. В частности, 15 октября произошло 10 возгораний на территории государственного лесного фонда, в том числе четыре в Ульяновском районе, два — в Теренгульском районе.

«Будет усилено патрулирование в лесах путём увеличения количества людей: дополнительно будем привлекать специалистов МЧС, администраций муниципальных образований, добровольные дружины», — заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с исполняющей обязанности главы минприроды Гульнарой Рахматуллиной.

Также поставлена задача штрафовать нарушителей пожароопасного сезона и взыскивать с них ущерб.

По официальным данным, с начала года в Ульяновской области произошло 77 лесных пожаров, площадь возгорания составила почти 1049 гектаров. Самые крупные пожары зарегистрированы весной, тогда сгорело более 846 гектаров леса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области пожароопасный сезон начался 15 апреля. В постоянную готовность переведены все силы и средства лесопожарного формирования Центра по обеспечению пожарной безопасности. Для тушения возгораний в лесах создана группировка сил и средств общей численностью 2555 человек и 595 единиц техники — на 76 единиц техники больше, чем в 2018 году. Для тушения используют 19 пожарно-химических станций.

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