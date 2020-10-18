Минск, , 15:55 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 18 октября было выявлено 87 698 инфицирований коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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79 757 ранее инфицированных SARS-CoV-2 выздоровели, 929 человек умерли.

Численность проведенных тестов на коронавирус по состоянию на 18 октября в республике составила 2 222 310.

За сутки в Белоруссии выявили 635 случаев инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 328 человек, умерли четыре человека.

За сутки было проведено 26 137 тестов на коронавирусную инфекцию.