Салехард, , 15:01 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 16 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 22, в Ноябрьске — 26, в Муравленко и в посёлке Пангоды — по 24.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 167 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 18 октября зарегистрировано 18 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 818 человек, 106 пациентов с COVID-19 скончались.