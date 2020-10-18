Москва, , 14:33 — REGNUM Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что массового перевода школ на дистанционный режим работы пока не планируется. Об этом он заявил сегодня, 18 октября, в интервью ТАСС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

По словам Кравоцва, образовательный процесс сохраняется на всей территории страны. При этом регионы принимают меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также чиновник рассказал, что к сегодняшнему дню на карантине из-за коронавируса находятся 100−110 школ — это всего 0,31% от их общего числа. На карантине из-за ОРВИ и гриппа — 88 школ (0,22%).

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — сказал Кравцов.