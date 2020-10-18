Тюмень, , 14:20 — REGNUM В Тюмени прокуратура организовала проверку информации о распитии спиртных напитков у мемориала «Память», размещённой в паблике «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На видео, опубликованном в сети, снята бутылка с крепким алкоголем, стоящая на звезде Вечного огня. «Пьём и курим», — сообщает голос молодой девушки за кадром.

Прокуратура Тюменской области устанавливает обстоятельства произошедшего, и по результатам проверки будет дана оценка действиям виновным лиц.