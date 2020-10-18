Москва, , 14:19 — REGNUM Министр просвещения России Сергей Кравцов заверил, что педагогов не будут отстранять от работы в учебных заведениях за отказ от прививки против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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Напомним, что после начала учебного года коронавирус стал активно распространяться через учеников, которые сами переносят его бессимптомно или в легкой форме, но при это заражают учителей и своих старших родственников. В ряде регионов пришлось увеличить осенние каникулы, некоторые школы переведены на удаленный режим работы.

По словам министра Кравцова, после начала плановой работы по вакцинации учителям конечно же будет предложено сделать прививку, но дело это сугубо добровольное и за отказ от прививки никто не будет отстранять педагогов от работы. Министерство прежде всего нацелено на защите здоровья преподавателей, особенно высоковозрастных.

«Конечно, нет. Прививка — дело добровольное. Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», — подчеркнул Кравцов.

Стоит отметить, что по данным социологических опросов около половины граждан России не хотели бы делать прививку против коронавируса.