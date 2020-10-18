Нур-Султан, , 14:08 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 301 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, 104 из них — с положительным результатом теста на коронавирус, остальные 197 — с отрицательным. Об этом 18 октября сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Пять пациентов с COVID-19 скончались от осложнений заболевания, у четырех из них результат теста на SARS-CoV-2 был положительный.

2613 пациентов продолжают лечение, из них 125 человек — это дети. 2012 пациентов лечатся в условиях стационаров, 601 пациент лечится амбулаторно.

Врачи оценивают состояние 81 инфицированного как тяжелое, тринадцати пациентов, как критическое. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены тринадцать человек.

По состоянию на 18 октября в Казахстане зарегистрировали 109 406 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, из которых скончались 1792 человека.

С 1 августа по 18 октября было зарегистрировано 35 914 лиц с симптомами инфицирования коронавирусной инфекцией, результат теста на SARS-CoV-2 у которых был отрицательный. 381 пациент из данной категории скончался.