Ташкент, , 13:49 — REGNUM Видеоконференция под председательством вице-премьер-министра Узбекистана Бехзода Мусаева, исполняющего обязанности главы министерства здравоохранения, состоялась 17 октября и на ней обсуждались вопросы организации образовательного процесса в вузах республики, сообщает 18 октября пресс-служба министерства образования.

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В ходе конференции заместитель министра образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов проинформировал о результатах мониторинга дистанционного обучения, имеющихся проблемах и способах их решения.

Обсуждалась также возможность возвращения к традиционному обучению в высших учебных заведениях Узбекистана, и перед ректоратами высших учебных заведений были поставлены соответствующие задачи. Было отмечено, что в случае возвращения к традиционной форме обучения в высших учебных заведениях прежде всего нужно провести опрос среди студентов и их родителей.

Будет также проведен анализ вместимости учебного заведения, рассмотрена возможность организации учебного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, возобновления функционирования студенческого общежития без угрозы для здоровья студентов.

«Окончательное решение по этому поводу принимает правление вуза на основании соответствующего заключения санитарно-эпидемиологической службы с учетом предложений студентов и их родителей», — говорится в сообщении.

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