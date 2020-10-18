Москва, , 13:55 — REGNUM Приказ Министерства труда России, согласно которому с 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий, вызвал обсуждение среди пользователей сети. Граждане прокомментировали событие 18 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть граждан оказалась недовольна подобным решением Минтруда. Пользователи предложили переводить пенсии два раза в месяц и посоветовали чиновникам обратить внимание на опыт европейских стран по поддержке граждан пенсионного возраста.

«Уважаемые члены правительства, вот если бы пенсионеры не могли выбрать дату получения пенсии, а просто стали получать такую пенсию, как сейчас, два раза в месяц, например 1 и 15 числа, то цены бы вам не было. А пока вы не знаете, что сделать, чтобы наши пенсионеры жили не хуже, чем норвежские, чешские и итальянские, предлагаю вам съездить на стажировку в эти страны. Потому как я лично не понимаю, что в богатой стране нищие пенсионеры, а в бедных странах обеспеченные комфортной жизнью пенсионеры. Неужели вам не интересно, что будет в России через 10−20−50 лет?» — обращается пользователь под псевдонимом No comments.

Некоторые комментаторы поделились своими наблюдениями. По видению граждан, приказы министерства попросту не выполняются правильно. Пользователи уверены, что чиновники в высоких кабинетах не понимают, как на самом деле народ хочет получать пенсии и какие препятствия на пути к этому он встречает.

«Очередное пустословие от министерства. П-Камчатский. Года два назад зачисляли на карту 10 числа каждого месяца. Если попадал выходной на это число, то можно было дождаться к 13 числу. Сейчас переводят 17 и, соответственно, нерабочий или праздничный день — + 3 дня. Думают одно, делают другое. Как и во всём правительстве», — поделилась Елена У.

Другие указали на то, что получение пенсии постепенно отодвигается с начала месяца в его середину. Люди задаются соответствующим вопросом: почему не производится пересчёт денег за эту паузу?

«Пенсию на книжку начала получать первого числа. Ввели карточки, стала получать третьего, потом седьмого, теперь получаю 11. Самое смешное заключается в том, что пенсию не пересчитывают. Недоплатили одному за десять дней, а если таких тысячи?», — пишет Елена В.

Нашлись и те, кто упрекнул ведомство в том, что вместо того, чтобы повышать благосостояние граждан и улучшать их финансовое положения, чиновники попросту «тасуют» даты, как игральные карты. Граждане уверены, что в такой огромной стране, как Российская Федерация, пенсионеры не могут получать столь низкие пенсии. Это несправедливо, считают граждане.

«Это результат упорного многолетнего труда чиновников Минсоцразвития, потребовавшего значительного привлечения материальных, человеческих и денежных ресурсов всего российского общества. На повестке дня стоит более грандиозная задача: исследование влияния данных изменений на улучшение жизни пенсионеров, а также поощрения занятых в данных мероприятиях. Ну, а мне как-то особо без разницы, получать пенсию на три дня раньше или позже. Всё равно приходится на многом экономить», — написал пользователь «ПВН60».

Напомним, 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий в соответствии с приказом Минтруда России.