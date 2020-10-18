Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростовской области число пациентов с COVID-19, проходящих лечение, достигло почти 4,8 тыс. человек. Большая часть из них борются с болезнью в домашних условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 октября.

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В настоящее время медицинскую помощь в COVID-стационарах получают 2 тыс. 83 пациента, на амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 700 жителей Ростовской области. Состояние 139 человек оценивается как тяжёлое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся 14 тыс. 627 жителей Ростовской области.

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