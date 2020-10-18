Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростовской области зафиксирован рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки. По данным на утро 18 октября, на Дону скончались 18 человек, получившие положительный результат теста на коронавирус, передаёт ИА REGNUM.

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От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались семь женщин в возрасте от 29 до 82 лет и 11 мужчин в возрасте от 52 до 80 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рядом других заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 653 жителя Ростовской области.

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