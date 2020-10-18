Москва, , 13:30 — REGNUM Заявление главного аллерголога-иммунолога Минздрава России Рахима Хаитова о том, что 90% заболевших коронавирусом за последнее время являются вернувшиеся с отдыха, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнением 18 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы рассказали свою историю о том, как вернулись с отдыха. По их наблюдениям, их поездка не могла стать причиной распространения новой коронавирусной инфекции.

«Приехали с отдыха, сдали тесты — отрицательные, а сейчас в СПб в маршрутке утром как селёдки в бочке ездим, а в Турции издали указ, что перевозить пассажиров только сидя, и ни один водитель не берёт людей, если нет свободных мест. Наши водители-гастарбайтеры и на голову вам кого-нибудь посадят. Не надо писать бред, что привезли с отдыха!», — поделился пользователь «Н».

Большинство граждан пришло к мнению, согласно которому заражение происходит на массовых мероприятиях, которые проводили власти на территории своих городов. Кроме того, опасной ситуацией граждане считают нахождение в больницах, где множество людей пребывают в очередях, где вероятность заразиться намного больше, чем на отдыхе.

«Сказки не рассказывайте, что виноваты отдыхающие. А то, что с подозрением на COVID врач отправляет сдавать анализы или на флюорографию, а потом сидишь в очереди в поликлинике? Стоишь в регистратуру? Больные в это время не заражают здоровых? А в нашем городе стали как подорванные в начале сентября проводить массовые мероприятия, ярмарки, спортивные мероприятия. Да хоть 5 масок сразу надень, всё равно заразишься. Многие же понять даже не могут, что корону подцепили, ведут такой же образ жизни, как обычно», — поделился пользователь aaaa s.

Часть пользователей указала на то, что якобы умалчивается статистика по смертности, вызванной недополучением медицинской помощи из-за того, что мощности системы здравоохранения были переброшены на борьбу с коронавирусом.

«Почему то ни разу не упоминают о тех случаях, когда огромное количество людей за последние полгода умерло от недополучения медицинской помощи? Почему об этом статистика умалчивает. Ведь практически с апреля месяца обратиться за элементарной медицинской помощью не было ни какой возможности», — написала Маруся К.

Нашлись и те, кто считает, что виновником всплеска заболеваемости кроется в общественном транспорте. По наблюдениям граждан, муниципальные и частные перевозчики не заботятся об увеличении количества рейсов, а всё также набивают в салоны автобусом максимальное количество человек.

«В общественном транспорте творится ад. По крайней мере, в Краснодаре. Я живу тут с рождения, а ощущение, что людей стало в 5 раз больше. Маски тут никакие не спасут, а на работу всем надо ходить. А они всё протоколы на граждан составляют и уже лезут в транспорт, мол, без масок едут. И так было летом, когда жара в тени +40 и духота. Транспорт переполнен людьми и пробки в любое время, кроме ночи. И на отдыхающих у нас всем было плевать, никто их не трогал. Очередное доказательство, что мы никому, кроме себя не нужны. Скоро заявят, что народ сам виноват и будут соревнования у кого толще кошелёк — тот и будет здоров. Сил больше нет», — пишет пользователь G V.

Напомним, 17 октября Главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов заявил, что 90% заболевших COVID-19 за последнее время являются вернувшимися с отдыха жителями.