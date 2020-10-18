Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 288 носителей коронавирусной инфекции. Днём ранее положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 287 жителей региона, передаёт ИА REGNUM 18 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Чуть более 27% новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 4,9% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 26 тыс. 596 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 21 тыс. 160 заболевших COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили 287 новых носителей коронавируса