Тюмень, , 12:13 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 139 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 18 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе также 136 новых случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 октября зарегистрировано 11 550 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8080 человек, 51 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона на 18 октября 28 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 1554 человека остаются под медицинским наблюдением.