Оренбург, , 11:59 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 18 октября, выявлено 169 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, суточный показатель стал меньше по сравнению с предыдущими результатами. Напомним, на 16 и 17 октября в регионе выявляли по 170 носителей SARS-CoV-2.

По данным Управления Роспотребнадзора, в Оренбуржье с конца марта лаборатории исследовали 689 020 образцов биоматериала на коронавирус, в том числе за последние сутки — 6 880 тестов.

С начала пандемии в Оренбургской области зафиксировано 15 320 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 13 474 человека. Скончались 96 пациентов.

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