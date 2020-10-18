Москва, , 11:51 — REGNUM С 18 октября в России вступает в силу приказ Минтруда РФ, согласно которому пенсионеры, решившие изменить банк получения пенсионных выплат, могут дату начисления пенсий оставить без изменений. Об этом 18 октября сообщает «Парламентская газета».

Ранее при смене банка для выплаты пенсий могла измениться и дата ее поступления пенсионеру.

«Конечно, это вызывало неудобство. Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии», — приводит издание слова заместителя председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елены Бибиковой на эту тему.

Также она отметила, что ранее при смене пенсионером банка для выплат пенсионных начислений указанная дата могла существенно измениться, так как «в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другой — уже 23-го числа».

В настоящее же время дата поступления денег пенсионерам будет зависеть не от кредитной организации, а от установленных по согласованию с получателем пенсионных выплат условий.

Кроме того, уточняется, что по российскому законодательству, пенсионер сам выбирает, каким способом он хочет получать пенсию: через «Почту России» или через банк, причем в последнем случае это может быть, как через кассу банка, так и путем использования банковской карты.

В то же время, о сделанном выборе или его изменении получатель пенсии должен уведомить ПФР любым удобным для него способом: письменным, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда либо в МФЦ, или в электронном виде путем использования личного кабинета на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября из исследования банка «Открытие» стало известно, что копить деньги самостоятельно без помощи государства на свою пенсию намерены более 50% жителей России.