Пермь, , 11:46 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 18 октября, зафиксировано семь смертей пациентов, чей текст на коронавирус оказался положительным. Причиной летального исхода в четырех случаях названа коронавирусная инфекция, в трех — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе умерли 568 человек, у которых выявлен коронавирус: 346 — от COVID-19, а 222 — от сопутствующих заболеваний. Напомним, на сегодняшний день в Прикамье зарегистрировано 11 607 случаев заражения коронавирусом.

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