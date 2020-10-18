Пермь, , 11:39 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 октября, выявлено 125 случаев заражения коронавирусом, что на шесть фактов превышает предыдущий суточный показатель, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди 125 носителей SARS-CoV-2 двое детей и 123 взрослых: 61 мужчина, 62 женщины. В стационарных условиях лечение получают 88 человек. Дома под наблюдением медиков находятся 37 пациентов.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,1%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,12 (на 17 октября — 1,11).

С начала пандемии в регионе зафиксировано 11 607 носителей нового коронавируса. Скончались 568 человек, у которых выявлен коронавирус. От COVID-19 оправились 7 837 пациентов. Продолжают лечиться в больницах 1 516 человек.

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