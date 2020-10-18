Волгоград, , 12:17 — REGNUM В Рязанской области 18 октября выявлено 87 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В предыдущие сутки было зарегистрировано на один случай заражения больше.

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Общее количество выявленных носителей инфекции составляет 9434. Ещё 87 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав. За сутки выписано девять пациентов, всего выздоровели 7065 человек.

В рязанских стационарах находятся 320 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.