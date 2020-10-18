Волгоград, , 12:16 — REGNUM Новый рекордный показатель по числу выявленных носителей коронавируса зарегистрирован в Волгоградской области 18 октября — 175 человек. Это на два случая больше, чем в предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтвердили 17 тыс. 811 случаев заражения инфекцией. По факту выздоровления за истекшие сутки выписан 21 пациент, всего завершил лечение 15 тыс. 261 человек.

Новых летальных случаев не зарегистрировано.