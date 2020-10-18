Брянск, , 12:16 — REGNUM 113 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 18 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше результата предыдущих суток.

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Всего в регионе выявили 10 тыс. 960 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 8535 человек, из них 65 пациентов выписаны за минувшие сутки. В лабораториях проведено 204 тыс. 656 исследований, в том числе 2055 тестов проверено за сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 46 человек.