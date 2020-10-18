Белгород, , 12:15 — REGNUM В Белгородской области 18 октября подтверждён 91 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на пять случаев меньше, чем было зарегистрировано в предыдущие сутки.

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С начала пандемии в регионе положительный тест на коронавирус подтвердили у 10 тыс. 267 человек. За сутки выписаны 46 пациентов, всего завершили лечение выздоровлением 8891 человек.

В России за сутки выявили 15 тыс. 99 носителей коронавируса.