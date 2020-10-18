Москва, , 11:21 — REGNUM В России за минувшую неделю от последствий COVID-19 скончались более полутора тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Всего за прошедшую неделю было выявлено 100 616 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 20% больше, чем в предыдущую неделю.

Общее число скончавшихся от COVID-19 за неделю впервые превысило 1,5 тысячи человек.

Власти считают, что несмотря на тяжесть ситуации, она является контролируемой и ресурсов для её преодоления хватит. При этом многое зависит от поведения самих граждан — они должны соблюдать режим ограничительных мер.