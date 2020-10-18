Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В одном из интернатов Екатеринбурга стерилизовали женщин-инвалидов. Об этом пишут СМИ.

Информацию распространил телеграм-канал Baza. По его данным, такой процедуре подвергли женщин, которые прибыли туда из детских домов. Якобы через это прошли не менее десяти женщин, а одна из них впоследствии скончалась.

Как пишет Накануне.Ru, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала проверить эту информацию. Она намерена посетить этот и другие пансионаты.

В региональном минсоцполитики также заявляют, что проверят изложенные сведения. Однако для установления истины потребуется время, так как продемонстрированная в видеозаписи справка датирована 2008 годом, то есть 12 лет назад.