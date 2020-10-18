Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM В Свердловской области за 17 октября коронавирус был выявлен сразу у 243 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге COVID-19 подтверждён у 170 человек. Также новые случаи есть в Бисерти, Верхней Пышме, Карпинске, Первоуральске, Ревде, Сухом Логе, Кировграде, Нижнем Тагиле, Полевском и ряде других территорий.

За весь период пандемии на Среднем Урале выявили коронавирус уже у 32 663 граждан. Выздоровели пока 24 517.