Москва, , 10:55 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 15 099 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 15 099 новых случаев заражения выявлены в 84 субъектах Федерации. Из них 26,5% не имеют клинических проявлений.

За сутки скончались 185 человек. Выздороветь смогли 5377 пациентов.

Напомним, что с начала октября суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом возрос более чем на 50%. В ряде регионов наблюдается нехватка коечного фонда для больных COVID-19.

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