Москва, , 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в столице России было выявлено 4610 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

По данным штаба, результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в российской столице стало составлять 362 253.

Также сообщается, что за это же время в Москве от COVID-19 скончались 52 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 5958.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 273 881 человек вылечился от нового заболевания, 1654 из которых — за прошедшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Москве за сутки было выявлено 4684 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.