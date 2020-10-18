Донецк, , 11:25 — REGNUM 101 новый случай инфицирования коронавирусом выявили за сутки в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 октября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории республики составило 5278. 2560 инфицированных на данный момент проходят лечение. По факту выздоровления из медицинских учреждений республики выписали 2369 человек. 349 пациентов с COVID-19 скончались от осложнений болезни за весь период эпидемии.

Отдельно сообщается, что за сутки в республике выявили 179 случаев воспаления легких (пневмоний). 94 пациента с пневмонией в минувшие сутки были госпитализированы в медицинские учреждения.

На данный момент в медицинских учреждениях ДНР находятся 1913 пациентов с диагнозом «пневмония», 356 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки численность пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке увеличилась на 26 человек.