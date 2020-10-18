Ханты-Мансийск, , 10:26 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 200 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 196 случаев.

Основные очаги заражения на 18 октября: Ханты-Мансийск — 40 положительных тестов; Сургут — 39; Урай — 15; Когалым, Нягань, Нижневартовск, Советский район — по 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 18 октября зарегистрирован 25 731 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 677 человек, 212 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 18 октября — 0,98. За сутки на COVID-19 обследовано 8 077 человек, всего — 727 388. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 66%.