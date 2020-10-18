Челябинск, , 10:09 — REGNUM В Челябинской области за 17 октября скончались сразу семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

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62-летняя женщина умерла от COVID-19. А ещё четверо мужчин и две женщины ушли из жизни от других имевшихся у них заболеваний.

За весь период пандемии уже 142 пациента умерли на Южном Урале от COVID-19. А ещё 430 скончались по другим причинам.