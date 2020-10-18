Челябинск, , 10:03 — REGNUM В Челябинской области за 17 октября коронавирус обнаружили у 110 человек, среди которых два школьника. Об этом сообщает оперштаб.

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Число выявленных случаев на три меньше, чем было 16 октября. С начала пандемии в регионе зафиксировано уже 18 514 заразившихся.

Больных COVID-19 на лечении находится 3780. А выздоровели и выписаны за весь период уже 14 120 пациентов.