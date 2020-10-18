Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве за минувшие сутки вылечиться от коронавирусной инфекции смогли 1654 человека. Об этом сегодня, 18 октября, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1654 пациента», — рассказала Ракова.

В целом, число тех жителей столицы, которые смогли победить коронавирус с начала пандемии составило уже 273 881.

Напомним, что накануне в столице за сутки вылечился от коронавирусной инфекции 2001 пациент.

Однако в целом ситуация с коронавирусом в столице остается неблагоприятной — суточный прирост превышает 4 тысячи случаев заражения и иногда достигает 5 тысяч. Но столичная система здравоохранения пока справляется.