Москва, , 09:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число трудовых мигрантов в столице в 2020 году стало меньше на 40%. Об этом мэр Москвы заявил в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам Собянина, из-за того что в Москве стало меньше трудовых мигрантов, есть определенные проблемы.

«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам», — сказал он.

Снижение числа трубовыз мигрантов влияет на рынок труда в столице. Особенно это касается жилищно-коммунальной сферы, где часто задействованы сезонные рабочие, в том числе и те, которые приезжают из-за рубежа. В основном речь идет о неквалифицированном ручном труде.

«Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», — пояснил Собянин.

Но мэр города подчеркнул, что проблема это потихоньку решается. В частности, механизируются многие рабочие процессы, привлекаются граждане России из других регионов.