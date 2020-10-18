Москва, 18 октября 2020, 09:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число трудовых мигрантов в столице в 2020 году стало меньше на 40%. Об этом мэр Москвы заявил в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
По словам Собянина, из-за того что в Москве стало меньше трудовых мигрантов, есть определенные проблемы.
Снижение числа трубовыз мигрантов влияет на рынок труда в столице. Особенно это касается жилищно-коммунальной сферы, где часто задействованы сезонные рабочие, в том числе и те, которые приезжают из-за рубежа. В основном речь идет о неквалифицированном ручном труде.
Но мэр города подчеркнул, что проблема это потихоньку решается. В частности, механизируются многие рабочие процессы, привлекаются граждане России из других регионов.