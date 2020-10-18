Киев, , 10:40 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 5231 случай инфицирования коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 составило 298 872. Соответствующие данные были опубликованы 18 октября системой мониторинга распространения коронавируса на сайте аппарата СНБО Украине.

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За сутки на Украине было зарегистрировано еще 90 летальных исходов болезни. За период эпидемии в стране умерли 5607 человек.

1264 ранее инфицированных выздоровели за прошедшие сутки, за весь период эпидемии на Украине выздоровели 125 377 человек.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали более 6400 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем суточного прироста численность инфицированных.

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Отметим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что на Украине для борьбы с ростом численности инфицированных коронавирусом необходимо повысить размер штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.