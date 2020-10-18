Грозный, , 09:33 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в деле об убийстве школьного учителя во Франции не стоит заострять внимание на национальности преступника. Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram.

Напомним, что во Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом с учебным заведением 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения обезглавил школьного учителя истории. Сделал он это потому, что учитель на уроке свободы слова несколькими днями ранее показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Позднее молодой человек был застрелен при задержании. Всех его родственников задержала полиция. Также были задержаны ещё несколько человек, связанные с убийцей. Кроме того, полиция задержала имама мечети коммуны Пантен. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом.

Кадыров считает, что Франция пытается «свалить все проблемы на чеченцев».

«Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции», — пишет Кадыров.

Убийца, фамилия которого Анзоров, действительно родился в Москве в 2002 году, а уже в 2008 году уехал жить во Францию, где с тех пор и находился.

«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности», — подчеркнул Кадыров.

Также глава Чечни напомнил о расстреле редакции журнала Charlie Hebdo, который опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Подобные истории свидетельствуют о «непозволительном отношении к исламским ценностям» во Франции, считает Кадыров.