Бишкек, , 09:36 — REGNUM В Киргизии за минувшие сутки выявили 554 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 18 октября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

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На текущий момент в республике зарегистрировано 52 044 случая инфицирования SARS-CoV-2. 45 736 человек из числа инфицированных выздоровели (227 за сутки), 1111 — скончались (три человека за сутки).

Лечение в условиях стационаров медицинских учреждений получают 2489 человек, амбулаторно лечатся 2232 инфицированных.

За сутки зарегистрировали пять случаев заражения коронавирусом медицинских работников. Четыре медицинских работника в минувшие сутки выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, у восьми медицинских работников завершился срок самоизоляции.

Всего в Киргизии зарегистрировано 3534 случая заражения коронавирусом медицинских работников, 3157 из которых выздоровели.