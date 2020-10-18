Москва, , 08:49 — REGNUM Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, как наиболее эффективно защититься от коронавируса SARS-CoV-2 зимой. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Sputnik.

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Карабиненко отметил, что поведение коронавируса SARS-CoV-2 в зимние месяцы пока плохо изучено. А это значит, что лучше принять максимальные меры защиты. Также врач напомнил, что в холодные месяцы снижается сопротивляемость организма человека к инфекциям.

Он подчеркивает, что наиболее действенный способ снизить распространение коронавируса — это строго соблюдать масочно-перчаточный режим. Всем известно, что маски предотвращают распространение паров и мелких брызг, которые неизбежно идут от человека при разговоре, кашле и чихании.

«Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов», — сказал Карабиненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала октября суточный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России вырос более чем на 50%.

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