Циндао, Китай, , 06:14 — REGNUM Образцы живого коронавируса SARS-CoV-2 были обнаружены на упаковке замороженной трески в Китае. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Специалисты Центра обнаружили образцы живого коронавируса нового типа на внешней стороне упаковки с импортной замороженной продукцией в ходе расследования причин вспышки заболевания в городе Циндао в провинции Шаньдун. Образец коронавируса был немедленно изолирован. В ходе исследования образца было установлено, что соприкосновение с ним может привести к заражению опасной инфекцией.

Отмечается, что это первый с начала пандемии COVID-19 случай, когда за пределами лаборатории было подтверждено, что коронавирус может сохраняться в живом виде на упаковке такое длительное время. Это повышает вероятность заражения коронавирусом нового типа через международную холодильную цепь, при наличии определённых условий. Ведомство обратилось к сотрудникам, работающим с замороженной продукцией, соблюдать все рекомендованные меры предосторожности и регулярно проходить тестирование на коронавирус.

На сегодняшний день подтверждено, что коронавирус нового типа не может передаваться через потребление пищи. Также не было подтверждено ни одного случая заражения инфекцией через контакт с замороженной продукцией, на которой был найден живой коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о влиянии группы крови человека на устойчивость к заражению SARS-CoV-2 и на тяжесть течения заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа самая устойчивая к SARS-CoV-2 группа крови