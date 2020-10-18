Милан, Италия, , 05:07 — REGNUM Итальянца и гражданку Польши полицейские оштрафовали за поцелуи на улице без медицинских масок в итальянском городе Милане. Об этом 17 октября сообщает издание Daily Mail.

Влюблённые были задержаны во время свидания, когда они поцеловались на улице, по дороге в ресторан. После поцелуя итальянец и полька обнаружили вокруг сразу нескольких сотрудников полиции, которые объяснили. что пара нарушила закон. Из-за угрозы распространения COVID-19 в Италии ношение масок обязательно даже на улице.

Выяснилось, что влюблённые официально помолвлены уже больше двух лет, но при этом не проживают вместе и в их документах указаны разные адреса регистрации. Из-за этого влюблённым выписали штраф, так как живущим вместе людям можно находиться на улице без масок, если рядом нет других людей. Мужчина и женщина утверждали, что поцеловались в момент, когда рядом с ними никого из сторонних лиц не было и поэтому не понимают, откуда рядом с ними появилось одномоментно так много полицейских. Этот случай может свидетельствовать о том, что полиция Италии использует беспилотники для выявления нарушителей масочного режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении ограничений в Италии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, представитель Италии в ВОЗ Вальтер Риччарди заявил, что все ученики на уроках в школе должны носить маски.

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