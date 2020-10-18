Москва, , 02:36 — REGNUM Приход аномального тепла и аномального холода в ряд регионов России прогнозируют синоптики в середине предстоящей недели. Об этом 17 октября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура выше нормы на 12−14 градусов будет наблюдаться на севере Якутии и на Камчатке. При этом температура воздуха в Якутии составит 0…+4 градуса, что является положительной аномалией для данного региона.

Аномально холодная погода установиться в середине будущей недели в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов (СЗФО и ЦФО). Здесь температура воздуха днём будет ниже нормы для октября на один-два градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осадках в виде снега и мокрого дождя, которые ожидаются в регионах Центральной России.

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