Москва, , 23:47 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались 52 пациента с COVID-19. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

В московской больнице Mos.ru

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»В Москве скончались 52 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 56 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября в пресс-службе Минздрава России сообщили, что дефицита противовирусных лекарств в стране нет.

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