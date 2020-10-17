Москва, , 23:39 — REGNUM Предложение Минфина России о том, чтобы провести реформу МВД с сокращением числа сотрудников и созданием единого органа для ФСИН, ГФС и ФССП на основе МВД, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане поделились мнением 17 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Полицейские 50.мвд.рф

»Многих заслуженных, принимающих участие в горячих точках, становившихся на пути вооруженных бандитов оперативников коробит вопрос наличия в органах множества лиц в погонах с большими звездами, которые из кабинетов всю так называемую службу не выходили, воюют с бумажками и получают ордена, медали очередные звания и должности. Вопрос: почему эту категорию не перевести в гражданский персонал, как это сделали в МЧС?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Многие комментаторы упрекнули Минфин в том, что абстрактное «сокращение» сотрудников может привести к еще меньшему количеству полицейских, патрулирующих улицы городов. Они призывают сократить руководящий состав, а обычных полицейских, которые «соприкасаются с населением», наоборот, увеличить.

«Всё возвращается на круги своя. Вот только про очередное сокращение уже страшно читать. Видимо авторы проекта не знают, что на улицах городов и поселков практически исчезли полицейские патрули, особенно в небольших муниципалитетах», — пишет Сергей А.

Часть пользователей принялась перечислять, что необходимо изменить в существующей системе МВД. Они, уверены, что сокращение можно заменить на перевод части отделов на гражданскую службу.

«Реформу нужно начинать с сокращения руководящих должностей в главных управлениях и в их подразделениях. Перевести на гражданку такие службы как: штабы, кадры, тыл, пресс-службы, информационные центры. В результате, из них сбегут многие руководители. Их и сокращать не придётся. Совет ветеранов переориентировать на передачу опыта молодёжи и помощи ветеранам МВД, а не только на содержание музеев», — считает Наталья.

Нашлись и те, кто призвал вновь изменить название полиции. Вместо возвращения к милиции граждане советуют взять опыт иностранных государств и создать жандармерию. Кроме того, вновь и вновь звучит призыв сократить руководящий состав МВД и ни в коем случае не трогать простых сотрудников полиции.

«То милиция, то полиция! Чего они там мудрят! ФСИН тоже уже была в составе МВД. Создайте «жандармерию» и введите туда все структуры, как подразделения. И всё будет хорошо! А штаты надо сокращать с управления, потому что на улицах полицейских днём с огнём не найдёшь и даже не докричишься! Куда же ещё сокращать сотрудников, которых и так не хватает для обеспечения элементарного порядка на улицах городов? Не говоря уже о посёлках!» — написал Валерий И.

Напомним, 17 октября стало известно, что Минфин России сделал предложение о том, чтобы провести реформу МВД с сокращением числа сотрудников внутренних дел и созданием единого органа для ФСИН, ГФС и ФССП на основе МВД.