Москва, , 22:49 — REGNUM Возможное прекращение огня между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха, по гуманитарным соображениям, вызвало появление множества комментариев со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 17 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть комментаторов назвала данное перемирие временным, но, в то же время, предложила в свободное от работы время правительствам враждующих государств самим «повоевать в окопах», пока солдаты, которые этим занимаются уже долгое время, отдыхают.

«Пусть у солдат будет перемирие на недельку. А эту неделю пусть в окопы выйдет правительство Армении и Азербайджана возьмут в руки автоматы и покажут пример, как надо воевать за землю. Думаю, тогда быстро найдётся решение конфликта», — пишет Альберт А.

Большинство пользователей однозначно поддержало решение сторон конфликта прекратить стрельбу. По их мнению, любое решение, направленное в сторону мира, говорит о мудрости враждующих сторон.

«Все старания, направленные к миру, говорят о мудрости и честности договаривающихся сторон. Пусть придёт мир враждующим народам, пусть они придут к согласию», — пишет пользователь «Прото».

Многие пользователи, которые относят себя к армянам или азербайджанцам, выразили глубокое сожаление, как за смерть своих соотечественников, так и за граждан противоположной стороны конфликта. Люди уверены, что данную войну необходимо как можно быстрее полностью прекратить.

«Если честно, хоть как мы сильно ненавидим друг друга, но когда я смотрю на этих убитых парней молодых, разрушенные дома, этих людей страдающих, сердце болит. Надо как-то прекратить эту ненависть, ведь если бы чуть подобрее относились друг к другу, наверно уже давно этот спор решили бы мирно», — пишет пользователь под псевдонимом «От моря к океану».

Нашлись и те, кто долгое время сдерживал себя в написании по данной теме комментариев. Но в связи с тем, что количество жертв войны постоянно растёт, пользователи попросту не находят в себе силы продолжать молчать.

«Все это время я переживаю, плачу за каждую душу, не важно, кто! Человек не делиться на нации и веру! Я плакала, правда, за всех! Порой страшно даже такое писать в интернете, не хочется, чтобы лишний раз обозвали, оскорбили или, чего хуже, проклинали! Всё это время сдерживалась, но сейчас просто вырвалось», — написала Greta G.

Напомним, 17 октября стало известно, что в ночь на 18 октября на территории Нагорного Карабаха между войсками Азербайджана и Армении установится режим прекращения огня, по гуманитарным соображениям.