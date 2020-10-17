Париж, , 21:57 — REGNUM Правоохранительные органы Франции арестовали имама в рамках расследования дела о жестоком убийстве учителя истории в пригороде Парижа. Об этом 17 октября сообщает канал LCI.

Имам местной мечети стал десятым арестованным в рамках продолжающего следствия. Ранее были задержаны еще девять человек, в том числе родственники предполагаемого преступника.

Напомним, 16 октября выходец из России, предположительно, жестоко убил в пригороде Парижа школьного учителя. Предположительно, причиной преступления стала демонстрация педагогом в ходе учебных занятий карикатур на пророка Мохаммеда. Нападавший был ликвидирован при задержании.