Москва, , 21:52 — REGNUM Ученые посчитали, что в России продолжительность здоровой жизни составляет 63,7 года. Об этом 17 октября сообщает журнал The Lancet.

Данный показатель оказался самым низким среди стран Европы. Наиболее высокая продолжительность здоровой жизни зафиксирована в Исландии, она равна 71,9 года.

Для выявления указанного параметра использовался специальный показатель, рост и уменьшение которого связан, к примеру, с ростом или уменьшением хронических заболеваний в стране.

По данным российских врачей, также участвующих в исследовании, низкая продолжительность здоровой жизни в России связана с заболеваниями, вызываемыми курением, употреблением алкоголя, низкой физической нагрузкой, а также плохим питанием.