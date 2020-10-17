Париж, , 21:38 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 32 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé Publique.

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Согласно его данным, за минувшие 24 часа в стране выявили более 32,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 867 тыс.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 33 392. За последние сутки этот показатель увеличился на 90 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено 25 086 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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