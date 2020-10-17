Салехард, , 19:44 — REGNUM В столице Ямала с 19 октября в связи с многократно возросшим уровнем заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Салехардской окружной клинической больнице временно приостановлены диспансеризация и профосмотры. Приёмы врачами будут осуществляться после предварительной записи через call-центр, сообщается на сайте медучреждения.

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Вакцинация, в соответствии с национальным календарём прививок, будет проходить в полном объеме.

«Обращаем внимание, что ознакомиться с результатом лабораторного исследования на коронавирус пациенты, зарегистрированные на портале Госуслуг, могут в личном кабинете Единой электронной регистратуры ЯНАО», — уточняется в сообщении Салехардской окружной клинической больницы.